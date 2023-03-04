Гоу Эхед Иглс

Во 2-м по силе дивизионе Нидерландов матч закончился со счетом 13:0
Гетце забил дебютный гол за ПСВ
Промес в первом тайме игры со «Зволле» сделал дубль за пять минут
Эредивизие. «Витесс» с голом Караваева разгромил «Зволле» и возглавил таблицу
«Ливерпуль» договорился со «Зволле» о переходе 17-летнего ван ден Берга
«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
Во 2-м по силе дивизионе Нидерландов матч закончился со счетом 13:0
Гетце забил дебютный гол за ПСВ
Промес в первом тайме игры со «Зволле» сделал дубль за пять минут
Эредивизие. «Витесс» с голом Караваева разгромил «Зволле» и возглавил таблицу
«Ливерпуль» договорился со «Зволле» о переходе 17-летнего ван ден Берга