Гоу Эхед Иглс

«Ливерпуль» договорился со «Зволле» о переходе 17-летнего ван ден Берга

Эредивизие. «Витесс» с голом Караваева разгромил «Зволле» и возглавил таблицу

Промес в первом тайме игры со «Зволле» сделал дубль за пять минут

Гетце забил дебютный гол за ПСВ

Во 2-м по силе дивизионе Нидерландов матч закончился со счетом 13:0

«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем

Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты

Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов

Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты