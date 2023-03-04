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Гоу Эхед Иглс
Зволле
Во 2-м по силе дивизионе Нидерландов матч закончился со счетом 13:0
4 марта 2023, 12:26
1
Гетце забил дебютный гол за ПСВ
18 октября 2020, 22:15
1
Промес в первом тайме игры со «Зволле» сделал дубль за пять минут
1 ноября 2019, 22:48
4
Эредивизие. «Витесс» с голом Караваева разгромил «Зволле» и возглавил таблицу
16 августа 2019, 22:58
7
«Ливерпуль» договорился со «Зволле» о переходе 17-летнего ван ден Берга
27 июня 2019, 13:15
2
«Манчестер Сити» нанял в скауты игрока клуба, завершившего карьеру из-за проблем с серцдем
24 ноября 2017, 18:47
2
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты
15 октября 2016, 23:50
1
Промес в будущем готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
12 октября 2016, 09:44
26
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
1 октября 2016, 23:50
1
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
25 сентября 2016, 00:00
1
Во 2-м по силе дивизионе Нидерландов матч закончился со счетом 13:0
4 марта 2023, 12:26
1
Гетце забил дебютный гол за ПСВ
18 октября 2020, 22:15
1
Промес в первом тайме игры со «Зволле» сделал дубль за пять минут
1 ноября 2019, 22:48
4
Эредивизие. «Витесс» с голом Караваева разгромил «Зволле» и возглавил таблицу
16 августа 2019, 22:58
7
«Ливерпуль» договорился со «Зволле» о переходе 17-летнего ван ден Берга
27 июня 2019, 13:15
2
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Последние матчи
Все
Гоу Эхед Иглс
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Зволле
2 : 2
13.01.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 3
14.01.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
20.01.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 2
21.01.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Зволле
1 : 0
26.01.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Витесс
0 : 2
04.02.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
28.01.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 2
21.01.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 3
14.01.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Спарта
0 : 2
04.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Зволле
1 : 0
26.01.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
20.01.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Зволле
2 : 2
13.01.2024
Херенвен

Гоу Эхед Иглс - Зволле - 11 февраля 2024

Гоу Эхед Иглс
11.02.2024, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
- : -
Не начался
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Зволле
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Таблица
Комментарии
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Зволле
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Нидерланды. Эредивизие
Все
Текущие
Будущие
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
09.02.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
09.02.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
- : -
10.02.2024
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
- : -
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
- : -
10.02.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
11.02.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
- : -
11.02.2024
Фортуна
Россия
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