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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - НЕК
Фейеноорд - НЕК: обзор матча 14 января 2024
Фейеноорд
14.01.2024, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
2 : 2
Завершен
НЕК
17'
Я. Дилросун
28'
С. Хименес
45+1'
Д. Пропер
53'
М. Маттссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - НЕК
90'
+1
Желтая карточка
К. Вердонк
85'
Замена
М. Росс
️️️️
С. Хансен
Замена
Л. Иванушец
️️️️
К. Хартман
80'
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
К. Стенгс
80'
78'
Замена
И. Санчес
️️️️
Ю. Бас
Желтая карточка
М. Виффер
75'
Замена
О. Лингр
️️️️
Я. Дилросун
71'
67'
Замена
К. Сано
️️️️
Р. Гонсалес
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Г. Траунер
63'
53'
ГОЛ! 2:2!
М. Маттссон
Пас отдал
Ю. Бас
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Д. Пропер
Пас отдал
К. Огава
29'
Замена
С. ван Вермескеркен
️️️️
Б. ван Рой
ГОЛ! 2:0!
С. Хименес
Пас отдал
М. Виффер
28'
Желтая карточка
К. Тимбер
27'
24'
Желтая карточка
Б. ван Рой
ГОЛ! 1:0!
Я. Дилросун
Пас отдал
К. Стенгс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
(К)
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
6
Дирк Пропер
ЦП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
17
Антони Миламбо
АП
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
24
Кодаи Сано
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
4-2-3-1
1
Бейлов
3
Хартман
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
23
Тимбер
14
Пайшао
24
Дилросун
14
Стенгс
29
Хименес
3-2-1-1-3
24
Силлессен
3
Сандлер
17
Нуйтинк
24
Вердонк
28
ван Рой
15
Бас
6
Пропер
8
Маттссон
9
Огава
22
Хансен
10
Гонсалес
14
Стенгс
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
14
Стенгс
24
Дилросун
32
Лингр
32
Лингр
24
Дилросун
18
Траунер
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
18
Траунер
3
Хартман
17
Иванушец
17
Иванушец
3
Хартман
22
Хансен
2
Росс
2
Росс
22
Хансен
28
ван Рой
31
ван Вермескеркен
31
ван Вермескеркен
28
ван Рой
10
Гонсалес
24
Сано
24
Сано
10
Гонсалес
15
Бас
21
Санчес
21
Санчес
15
Бас
Остались в запасе
Фейеноорд
НЕК
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Фейеноорд - НЕК
2
2
Всего ударов по воротам
25
2
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
0
Нарушения
8
13
Офсайды
2
2
Количество передач
717
329
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.38
0.53
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Де Кейп
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