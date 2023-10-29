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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Фейеноорд
Твенте - Фейеноорд: обзор матча 29 октября 2023
Твенте
29.10.2023, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
2 : 1
Завершен
Фейеноорд
10'
М. Угальде
78'
Р. ван Вольфсвинкел
86'
Л. Гертрейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Фейеноорд
Желтая карточка
Д. Ротс
90'
+3
90'
Желтая карточка
К. Хартман
86'
ГОЛ! 2:1!
Л. Гертрейда
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
М. Хилгерс
83'
Замена
М. ван Берген
️️️️
М. Угальде
83'
80'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
К. Тимбер
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Вольфсвинкел
78'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
76'
70'
Замена
А. Уэда
️️️️
Р. Зерруки
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Влап
66'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
С. Стейн
66'
Желтая карточка
М. Хилгерс
63'
60'
Замена
О. Лингр
️️️️
К. Стенгс
Желтая карточка
Р. Преппер
53'
46'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Б. Ньивкоп
46'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
И. Пайшао
Желтая карточка
М. Угальде
40'
Замена
Г. Смал
️️️️
Ю. Регер
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Угальде
Пас отдал
А. Сампстед
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
(К)
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
(К)
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
17
Лука Иванушец
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
3-3-3-1
1
Уннершталь
2
Сампстед
2
Хилгерс
3
Преппер
44
Регер
6
Киоло
23
Садилек
14
Стейн
14
Влап
11
Ротс
9
Угальде
3-4-2-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
17
Ганцко
3
Хартман
27
Виффер
6
Зерруки
23
Тимбер
2
Ньивкоп
14
Стенгс
14
Пайшао
29
Хименес
44
Регер
5
Смал
5
Смал
44
Регер
14
Стейн
6
Эйтинг
6
Эйтинг
14
Стейн
9
Угальде
7
ван Берген
7
ван Берген
9
Угальде
2
Хилгерс
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
2
Хилгерс
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
14
Влап
14
Стенгс
32
Лингр
32
Лингр
14
Стенгс
14
Пайшао
17
Иванушец
17
Иванушец
14
Пайшао
23
Тимбер
24
Дилросун
24
Дилросун
23
Тимбер
2
Ньивкоп
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
2
Ньивкоп
6
Зерруки
18
Уэда
18
Уэда
6
Зерруки
Остались в запасе
Твенте
Фейеноорд
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
Главный тренер
Рон Янс
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
17
Антони Миламбо
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
17
Антони Миламбо
АП
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Твенте - Фейеноорд
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Де Гролш Весте
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