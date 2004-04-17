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Ростов - Ротор

17.04.2004, Суббота, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп 21 век Россия. Премьер-лига, 7 тур Ростов - Ротор
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
12 июля, суббота 00:00 Ростов 4:3 Ротор
15 тур
27 июня, пятница 00:00 Ротор 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
17 тур
29 июля, понедельник 00:00 Ротор 0:0 Ростов
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Ростов 0:3 Ротор
Чемпионат России 2001
20 тур
4 августа, суббота 00:00 Ростов 1:2 Ротор
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Ротор 1:0 Ростов
Чемпионат России 2000
16 тур
8 июля, суббота 00:00 Ротор 3:0 Ростов
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Ротор
Чемпионат России 1999
24 тур
18 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Ротор
10 тур
13 июня, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Ростов
Чемпионат России 1998
16 тур
15 июля, среда 00:00 Ротор 5:1 Ростов
1 тур
28 марта, суббота 00:00 Ростов 2:2 Ротор
Чемпионат России 1997
24 тур
21 августа, четверг 00:00 Ростов 1:1 Ротор
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Ротор 0:2 Ростов
Чемпионат России 1996
27 тур
14 сентября, суббота 00:00 Ротор 4:2 Ростов
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Ростов 0:2 Ротор
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота 00:00 Ростов 0:4 Ротор
9 тур
27 мая, суббота 00:00 Ротор 4:1 Ростов
Чемпионат России 1993
21 тур
21 июля, среда 00:00 Ротор 2:1 Ростов
6 тур
7 апреля, среда 00:00 Ростов 0:2 Ротор
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 17 тур
30 июля, четверг 00:00 Ростов 1:3 Ротор
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Ротор 1:3 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 7 5 44:19 +25 61
2. ЦСКА 30 17 9 4 53:22 +31 60
3. Крылья Советов 30 17 5 8 50:41 +9 56
4. Зенит 30 17 5 8 55:37 +18 56
5. Торпедо М 30 16 6 8 53:37 +16 54
6. Шинник 30 12 8 10 29:29 0 44
7. Сатурн 30 10 11 9 37:30 +7 41
8. Спартак М 30 11 7 12 43:44 -1 40
9. Москва 30 10 10 10 38:39 -1 40
10. Рубин 30 7 12 11 32:31 +1 33
11. Амкар-Пермь 30 6 12 12 27:42 -15 30
12. Ростов 30 7 8 15 28:42 -14 29
13. Динамо М 30 6 11 13 27:38 -11 29
14. Алания 30 7 7 16 28:52 -24 28
15. Кубань (ЛФЛ) 30 6 10 14 26:42 -16 28
16. Ротор 30 4 10 16 28:53 -25 22
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