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1 октября 2023, 15:01
2
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
28 апреля 2023, 11:52
1
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
28 апреля 2023, 07:59
1
РФС наказал за ставки футболиста, который летом уехал играть в Парагвай
11 октября 2023, 20:36
0
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
4 октября 2023, 07:58
0
Балотелли и Нани записали видео в поддержку новгородского «Электрона»
1 октября 2023, 15:01
2
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
28 апреля 2023, 11:52
1
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
28 апреля 2023, 07:59
1
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Балтика-БФУ - Электрон - 22 июля 2023

Балтика-БФУ
22.07.2023, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
2 : 0
Матч завершен
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