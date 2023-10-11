Балтика-БФУ

РФС наказал за ставки футболиста, который летом уехал играть в Парагвай
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
Балотелли и Нани записали видео в поддержку новгородского «Электрона»
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
РФС наказал за ставки футболиста, который летом уехал играть в Парагвай
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
Балотелли и Нани записали видео в поддержку новгородского «Электрона»
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной