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Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
18 марта 2020, 15:12
3
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
26 октября 2019, 21:10
9
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
26 августа 2018, 10:55
2
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
19 августа 2018, 12:17
2
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
12 августа 2018, 13:25
1
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
18 марта 2020, 15:12
3
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
26 октября 2019, 21:10
9
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
26 августа 2018, 10:55
2
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
19 августа 2018, 12:17
2
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
12 августа 2018, 13:25
1
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Кр. Советов (мол)

ФШМ (мол) - Кр. Советов (мол) - 07 июля 2023

ФШМ (мол)
07.07.2023, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, 1 тур
5 : 2
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
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Статистика матча ФШМ (мол) - Кр. Советов (мол)
Россия
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