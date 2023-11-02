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Рубин (мол)
ЦСКА (мол)
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
14 февраля, 11:00
1
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
14 февраля, 10:14
0
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
4 июля 2023, 10:59
1
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
4 июля 2023, 10:59
1
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
28 июня 2022, 18:16
2
Защитник Зотов покинул «Рубин»
13 июня 2022, 14:25
1
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
22 февраля 2021, 11:40
1
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
20 ноября 2019, 14:53
2
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
14 февраля, 11:00
1
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
14 февраля, 10:14
0
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
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Рубин (мол)
ЦСКА (мол)

Рубин (мол) - ЦСКА (мол) - 07 июля 2023

Рубин (мол)
07.07.2023, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, 1 тур
2 : 3
Матч завершен
ЦСКА (мол)
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Статистика матча Рубин (мол) - ЦСКА (мол)
Россия
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