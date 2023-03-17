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Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
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2
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28 февраля 2020, 16:03
2
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
24 августа 2018, 17:24
2
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
19 августа 2018, 14:13
1
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
12 августа 2018, 13:25
1
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
17 марта 2023, 23:06
2
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
28 февраля 2020, 16:03
2
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
24 августа 2018, 17:24
2
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
19 августа 2018, 14:13
1
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
12 августа 2018, 13:25
1
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Урал (мол)

ФШМ (мол) - Урал (мол) - 04 августа 2023

ФШМ (мол)
04.08.2023, пятница, 11:00
Россия. МФЛ, 5 тур
3 : 2
Матч завершен
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Россия
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