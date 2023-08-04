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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Балтика (мол)
Краснодар (мол) - Балтика (мол): обзор матча 04 августа 2023
Краснодар (мол)
04.08.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 5 тур
3 : 1
Завершен
Балтика (мол)
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Статистика матча Краснодар (мол) - Балтика (мол)
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0
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Балтика (мол)
2 : 5
21.11.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 0
07.11.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Балтика (мол)
0 : 1
31.10.2025
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
6 : 0
24.10.2025
Балтика (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
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24 сентября
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23 августа
1
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26 апреля
19
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17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
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В России забили гол прямым броском из аута после сальто
24 сентября
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Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
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