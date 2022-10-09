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РПЛ. Сычевой принес «Оренбургу» победу над «Ахматом», «Торпедо» сыграло вничью с «Пари НН»
9 октября 2022, 18:25
12
РПЛ. Сычевой принес «Оренбургу» победу над «Ахматом», «Торпедо» сыграло вничью с «Пари НН»
9 октября 2022, 18:25
12
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ФШМ (мол)

Нижний Новгород (мол) - ФШМ (мол) - 28 июля 2023

Нижний Новгород (мол)
28.07.2023, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, 4 тур
2 : 0
Матч завершен
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ФШМ (мол)
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Россия
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