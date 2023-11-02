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Динамо (мол)
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
14 февраля, 11:00
1
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
14 февраля, 10:14
0
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
14 февраля, 11:00
1
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
14 февраля, 10:14
0
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
7 октября 2022, 19:10
1
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
26 ноября 2020, 17:05
7
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
25 ноября 2020, 22:27
2
«СЭ»: у игрока молодежки «Динамо» подозрение на коронавирус
19 мая 2020, 23:16
1
«СЭ»: молодежное первенство досрочно завершат даже при возобновлении РПЛ
13 мая 2020, 16:15
2
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ЦСКА (мол) - Динамо (мол) - 28 июля 2023

ЦСКА (мол)
28.07.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 4 тур
3 : 2
Матч завершен
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Динамо (мол)
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Россия
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