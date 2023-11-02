ЦСКА (мол)

ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»

ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана

3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ