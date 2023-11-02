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Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
14 февраля, 11:00
1
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
14 февраля, 10:14
0
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
10 августа 2022, 11:52
8
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
24 января 2021, 20:58
1
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
6 декабря 2020, 11:38
1
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
22 июня 2020, 13:11
3
Молодежка «Арсенала» забила 7 голов «Ростову», одержав самую крупную победу в своей истории
28 июля 2019, 13:37
1
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
14 февраля, 11:00
1
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
14 февраля, 10:14
0
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
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Ростов (мол)
ЦСКА (мол)

Ростов (мол) - ЦСКА (мол) - 21 июля 2023

Ростов (мол)
21.07.2023, пятница, 10:00
Россия. МФЛ, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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ЦСКА (мол)
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