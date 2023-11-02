Ростов (мол)

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«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
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Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
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ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
Определилась тройка призеров МФЛ
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ