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Спартак М (мол)
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
2 сентября 2022, 23:17
4
«СКА-Хабаровск» подписал 20-летнего Муминова из молодежки «Спартака»
23 июня 2022, 08:59
1
«В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком»
28 апреля 2021, 19:46
10
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
2 сентября 2022, 23:17
4
«СКА-Хабаровск» подписал 20-летнего Муминова из молодежки «Спартака»
23 июня 2022, 08:59
1
«В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком»
28 апреля 2021, 19:46
10
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ФШМ (мол)
Спартак М (мол)

ФШМ (мол) - Спартак М (мол) - 21 июля 2023

ФШМ (мол)
21.07.2023, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
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Спартак М (мол)
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Россия
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