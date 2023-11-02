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ЦСКА (мол)
Краснодар (мол)
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
14 февраля, 11:00
1
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
14 февраля, 10:14
0
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
Определился чемпион молодежного первенства России
28 апреля 2023, 19:17
7
ЦСКА ведет переговоры по защитнику «Гимараеша»
14 февраля, 11:00
1
ЦСКА отправил второго игрока в клуб из Узбекистана
14 февраля, 10:14
0
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2 ноября 2023, 15:59
4
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
4 ноября 2022, 22:09
11
Определилась тройка призеров МФЛ
20 мая 2023, 10:58
1
Определился чемпион молодежного первенства России
28 апреля 2023, 19:17
7
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
17 марта 2023, 23:06
2
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
7 октября 2022, 19:10
1
«Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова
7 апреля 2022, 23:20
6
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Краснодар (мол)

ЦСКА (мол) - Краснодар (мол) - 14 июля 2023

ЦСКА (мол)
14.07.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 2 тур
1 : 3
Матч завершен
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Краснодар (мол)
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Россия
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