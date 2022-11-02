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Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
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3
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Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
14 февраля 2020, 17:49
14
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»
13 декабря 2019, 18:56
7
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2 ноября 2022, 16:51
3
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
10 сентября 2022, 00:08
1
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
14 февраля 2020, 17:49
14
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»
13 декабря 2019, 18:56
7
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Сочи (мол) - ФШМ (мол) - 14 июля 2023

Сочи (мол)
14.07.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
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ФШМ (мол)
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Статистика матча Сочи (мол) - ФШМ (мол)
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