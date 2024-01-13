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Байер
Вердер
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:52
0
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
7 февраля, 00:43
0
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
6 февраля, 10:45
0
Вратарь «Байера» Градецки установил рекорд Бундеслиги
4 февраля, 13:39
0
Бундеслига. «Бавария» и «Байер» победили, Леверкузен сохранил лидерство
3 февраля, 19:32
0
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:52
0
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
7 февраля, 00:43
0
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
6 февраля, 10:45
0
Вратарь «Байера» Градецки установил рекорд Бундеслиги
4 февраля, 13:39
0
Бундеслига. «Бавария» и «Байер» победили, Леверкузен сохранил лидерство
3 февраля, 19:32
0
«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
3 февраля, 10:23
0
Кейта эмоционально отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
29 января, 13:29
0
«Вердер» – «Фрайбург»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:50
0
«Локомотив» отказался от трансфера игрока «Вердера»
25 января, 23:26
0
«Нужно спрашивать с игроков»: Тухель – о домашнем поражении «Баварии» от «Вердера»
21 января, 20:29
0
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Последние матчи
Все
Байер
Вердер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0 : 1
13.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 1
14.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
20.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
2 : 1
27.01.2024
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/4 финала
Байер
3 : 2
06.02.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 20 тур
Дармштадт
0 : 2
03.02.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
0 : 0
27.01.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
20.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0 : 1
13.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
0 : 1
03.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
2 : 1
27.01.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 1
14.01.2024
Вердер

Байер - Вердер - 13 апреля 2024

Байер
13.04.2024, суббота, 00:00
Германия. Бундеслига, 29 тур
- : -
Не начался
Вердер
Матч
Личные встречи
Таблица
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Статистика матча Байер - Вердер
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
- : -
10.02.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
- : -
11.02.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
- : -
11.02.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
- : -
16.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
- : -
17.02.2024
Боруссия Д
Россия
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