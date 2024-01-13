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«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:48
0
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
9 февраля, 10:04
0
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 9 февраля
8 февраля, 09:58
0
«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:33
0
«Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
2 февраля, 13:42
0
«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:48
0
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Аугсбург» (3:2)
27 января, 19:40
0
Стали известны стартовые составы на матч «Аугсбург» – «Бавария»: 19 тур Бундеслиги
27 января, 16:31
0
«Аугсбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
27 января, 10:37
0
«Аугсбург» – «Бавария»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:53
0
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
9 февраля, 10:04
0
«Боруссия Д» – «Фрайбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 9 февраля
8 февраля, 09:58
0
«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:33
0
«Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
2 февраля, 13:42
0
«Вердер» – «Фрайбург»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:50
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Аугсбург
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0 : 1
13.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
0 : 0
13.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3 : 2
20.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
1 : 2
21.01.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
2 : 3
27.01.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бохум
1 : 1
03.02.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
2 : 3
27.01.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
1 : 2
21.01.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0 : 1
13.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
1 : 3
03.02.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
2 : 1
27.01.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3 : 2
20.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
0 : 0
13.01.2024
Унион

Аугсбург - Фрайбург - 25 февраля 2024

Аугсбург
25.02.2024, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
- : -
Не начался
Фрайбург
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Аугсбург - Фрайбург
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
2 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
2 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
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