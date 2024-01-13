«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
Вратарь «Байера» Градецки установил рекорд Бундеслиги
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
Вратарь «Байера» Градецки установил рекорд Бундеслиги
Бундеслига. «Бавария» и «Байер» победили, Леверкузен сохранил лидерство
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
Лидер Бундеслиги продал полузащитника в «Майнц»
«Айнтрахт» – «Майнц»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 26 января
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура Бундеслиги, 19 января