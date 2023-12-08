Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бохум
Хоффенхайм - Бохум: обзор матча 08 декабря 2023
Хоффенхайм
08.12.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Бохум
32'
Э. Машович (АГ)
43'
А. Крамарич
76'
И. Бебу
90'
Г. Пасьенса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Бохум
90'
ГОЛ! 3:1!
Г. Пасьенса
Пас отдал
К. Гамбоа
Замена
Т. Бишоф
️️️️
А. Крамарич
88'
85'
Замена
Т. Оэрман
️️️️
К. Штегер
Замена
Р. Сков
️️️️
М. Бюлтер
84'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
А. Сташ
84'
ГОЛ! 3:0!
И. Бебу
Пас отдал
М. Бюлтер
76'
69'
Замена
М. Квартенг
️️️️
Т. Асано
69'
Замена
Л. Дашнер
️️️️
А. Лосилла
Замена
Ф. Бекер
️️️️
У. Тохумджу
65'
Замена
И. Бебу
️️️️
В. Вегхорст
65'
63'
Желтая карточка
М. Риман
60'
Желтая карточка
Э. Машович
Желтая карточка
Г. Премель
53'
Желтая карточка
А. Крамарич
51'
46'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
М. Беро
46'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Ф. Хофманн
ГОЛ! 2:0!
А. Крамарич
Пас отдал
Г. Премель
43'
Желтая карточка
У. Тохумджу
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Машович
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
17
Том Бишоф
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
10
Мориц-Брони Квартенг
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Бауманн
25
Брукс
7
Фогт
41
Салаи
3
Кадержабек
18
Сташ
21
Премель
7
Тохумджу
30
Бюлтер
27
Крамарич
9
Вегхорст
4-1-2-2-1
1
Риман
2
Гамбоа
15
Машович
13
Бернардо
32
Виттек
8
Лосилла
6
Остерхаге
22
Беро
29
Асано
7
Штегер
33
Хофманн
18
Сташ
27
Гриллич
27
Гриллич
18
Сташ
7
Тохумджу
22
Бекер
22
Бекер
7
Тохумджу
27
Крамарич
17
Бишоф
17
Бишоф
27
Крамарич
9
Вегхорст
9
Бебу
9
Бебу
9
Вегхорст
30
Бюлтер
24
Сков
24
Сков
30
Бюлтер
7
Штегер
15
Оэрман
15
Оэрман
7
Штегер
29
Асано
10
Квартенг
10
Квартенг
29
Асано
8
Лосилла
10
Дашнер
10
Дашнер
8
Лосилла
22
Беро
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
22
Беро
33
Хофманн
9
Пасьенса
9
Пасьенса
33
Хофманн
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бохум
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Хоффенхайм - Бохум
3
2
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
9
8
Офсайды
0
1
Количество передач
175
268
Сейвы
0
4
Точность передач %
70
79
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.21
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек
(Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Бохум
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:18
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+