Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 23 сентября 2023
Аугсбург
23.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
15'
Э. Демирович
45'
Э. Демирович
6'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Майнц
90'
+7
Желтая карточка
Л. Джэ Сон
Желтая карточка
Д. Бельо
90'
+5
Желтая карточка
Н. Дорш
90'
+1
Замена
Н. Дорш
️️️️
Э. Реджбечай
89'
Замена
Д. Бельо
️️️️
Э. Демирович
89'
80'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
К. Онисиво
79'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Л. Баррейро
77'
Желтая карточка
Р. Центнер
74'
Желтая карточка
Б. Груда
Замена
М. Бауэр
️️️️
П. Пфайффер
72'
69'
Замена
Б. Груда
️️️️
Т. Краусс
69'
Замена
С. ван ден Берг
️️️️
Ш. Белл
Замена
С. Михель
️️️️
Р. Варгас
65'
Замена
Т. Брайтхаупт
️️️️
Ф. Тиц
65'
Красная карточка
А. Энгелс
62'
ГОЛ! 2:1!
Э. Демирович
Пас отдал
П. Пфайффер
45'
43'
Замена
А. Баркок
️️️️
Д. Да Коста
ГОЛ! 1:1!
Э. Демирович
15'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
Д. Да Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Патрик Пфайффер
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Том Краусс
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
18
Тим Брайтхаупт
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
11
Свен Михель
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
4-2-1-3
1
Дамен
57
Иаго
14
Гаувелеув
2
Удуохай
43
Мбабу
7
Энгелс
37
Реджбечай
11
Варгас
9
Демирович
9
Тиц
6
Пфайффер
4-3-1-2
27
Центнер
21
Да Коста
6
Фернандес
16
Белл
19
Каси
5
Краусс
18
Баррейро
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Онисиво
19
Ажорк
6
Пфайффер
5
Бауэр
5
Бауэр
6
Пфайффер
9
Тиц
18
Брайтхаупт
18
Брайтхаупт
9
Тиц
37
Реджбечай
6
Дорш
6
Дорш
37
Реджбечай
11
Варгас
11
Михель
11
Михель
11
Варгас
9
Демирович
9
Бельо
9
Бельо
9
Демирович
16
Белл
4
ван ден Берг
4
ван ден Берг
16
Белл
21
Да Коста
25
Баркок
25
Баркок
21
Да Коста
18
Баррейро
5
Рихтер
5
Рихтер
18
Баррейро
5
Краусс
10
Груда
10
Груда
5
Краусс
9
Онисиво
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
9
Онисиво
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
10
Арне Майер
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Энрико Маасен
33
Даниэль Бац
ВР
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
10
Арне Майер
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Аугсбург - Майнц
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Новости команд
Все
Аугсбург
Майнц
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Бундеслига: шансы «Майнца» и «Униона» на победу в матче 11-го тура
10:21
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+