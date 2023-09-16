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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: обзор матча 16 сентября 2023
Майнц
16.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Штутгарт
70'
Л. Баррейро
56'
С. Гирасси
84'
С. Гирасси
90+7'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Штутгарт
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
С. Гирасси
90'
+5
Замена
А. Руо
️️️️
Х. Ито
85'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Э. Мийо
85'
Замена
Д. Ундав
️️️️
К. Фюрих
84'
ГОЛ! 1:2!
С. Гирасси
Пас отдал
М. Миттельштадт
Замена
М. Папела
️️️️
К. Онисиво
78'
ГОЛ! 1:1!
Л. Баррейро
Пас отдал
К. Онисиво
70'
68'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Силас
67'
Желтая карточка
В. Антон
Замена
Т. Краусс
️️️️
Ш. Белл
67'
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
67'
61'
Желтая карточка
А. Штиллер
Замена
Л. Ажорк
️️️️
М. Рихтер
59'
56'
ГОЛ! 0:1!
С. Гирасси
Пас отдал
В. Антон
Желтая карточка
А. Каси
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Силас
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
17
Лука Раймунд
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
15
Роберто Массимо
ПП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
3-2-2-2-1
27
Центнер
6
Фернандес
4
ван ден Берг
16
Белл
19
Каси
2
Мвене
31
Кор
18
Баррейро
7
Джэ Сон
5
Рихтер
9
Онисиво
3-3-1-2-1
1
Нюбель
21
Ито
23
Загаду
3
Антон
15
Штенцель
6
Штиллер
16
Каразор
20
Мийо
26
Силас
10
Фюрих
9
Гирасси
9
Онисиво
21
Папела
21
Папела
9
Онисиво
16
Белл
5
Краусс
5
Краусс
16
Белл
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
5
Рихтер
19
Ажорк
19
Ажорк
5
Рихтер
26
Силас
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
26
Силас
21
Ито
24
Руо
24
Руо
21
Ито
20
Мийо
18
Левелинг
18
Левелинг
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
26
Ундав
10
Фюрих
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
33
Даниэль Бац
ВР
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
45
Давид Мамутович
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Лука Раймунд
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
15
Роберто Массимо
ПП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
45
Давид Мамутович
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Лука Раймунд
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
15
Роберто Массимо
ПП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Майнц - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
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