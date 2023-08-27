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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 27 августа 2023
Бавария
27.08.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Аугсбург
32'
Ф. Удуохай (АГ)
40'
Г. Кейн (П)
69'
Г. Кейн
86'
Д. Бельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Аугсбург
86'
ГОЛ! 3:1!
Д. Бельо
Пас отдал
Э. Демирович
Желтая карточка
Р. Гравенберх
83'
83'
Замена
Р. Гумни
️️️️
А. Энгелс
Замена
М. де Лигт
️️️️
К. Мин-Джэ
81'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
К. Коман
80'
79'
Желтая карточка
И. Кардона
Замена
Т. Мюллер
️️️️
С. Гнабри
71'
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Сане
70'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Н. Мазрауи
70'
ГОЛ! 3:0!
Г. Кейн
Пас отдал
А. Дэвис
69'
66'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. Варгас
66'
Замена
Д. Бельо
️️️️
С. Михель
66'
Замена
Ф. Тиц
️️️️
М. Бериша
66'
Замена
Т. Брайтхаупт
️️️️
Э. Реджбечай
56'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Кейн
40'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Удуохай
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Бавария
1
Том Хюлсман
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
18
Тим Брайтхаупт
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Ульрайх
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
3
Мазрауи
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
10
Сане
9
Кейн
3-1-2-1-3
1
Дамен
5
Бауэр
2
Удуохай
22
Педерсен
6
Дорш
37
Реджбечай
7
Энгелс
11
Варгас
9
Демирович
11
Михель
20
Бериша
3
Мин-Джэ
4
де Лигт
4
де Лигт
3
Мин-Джэ
21
Коман
8
Гравенберх
8
Гравенберх
21
Коман
3
Мазрауи
27
Лаймер
27
Лаймер
3
Мазрауи
7
Гнабри
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Гнабри
10
Сане
11
Тель
11
Тель
10
Сане
7
Энгелс
20
Гумни
20
Гумни
7
Энгелс
37
Реджбечай
18
Брайтхаупт
18
Брайтхаупт
37
Реджбечай
11
Варгас
7
Кардона
7
Кардона
11
Варгас
20
Бериша
9
Тиц
9
Тиц
20
Бериша
11
Михель
9
Бельо
9
Бельо
11
Михель
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
1
Том Хюлсман
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
10
Арне Майер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
1
Том Хюлсман
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
10
Арне Майер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Бавария - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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