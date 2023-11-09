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2 марта, 09:01
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«Волгарь» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
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Россия. Первая лига, 21 тур
Кубань
0 : 2
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Шинник
Россия. Первая лига, 21 тур
Волгарь
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СКА-Хабаровск

Шинник - Волгарь - 30 июля 2023

Шинник
30.07.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 3 тур
2 : 1
Матч завершен
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Волгарь
47' В. Зинков
62' И. Зуев
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шинник - Волгарь
Матч завершен
63'
Замена
Кирилл Косарев ️️️️➡️️ Тимур Жамалетдинов
62'
ГОЛ! 1:1
Илья Зуев
ГОЛ! 1:0
Вячеслав Зинков
47'
Замена
Дмитрий Гузь ️️️️➡️️ Никита Котин
46'
Замена
Вячеслав Зинков ️️️️➡️️ Михаил Гащенков
46'
46'
Замена
Эрбол Атабаев ️️️️➡️️ Данил Полубояринов
46'
Замена
Дамир Шайхтдинов ️️️️➡️️ Артур Гилязетдинов
Желтая карточка
Артем Самсонов
1'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
61
Артем Малахов
ЦП
7
Михаил Гащенков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
23
Игорь Соколов
ПП
19
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
14
Данил Полубояринов
ЦП
8
Данил Кленкин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
10
Даниил Мартовой
ЛВ
9
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Главный тренер
Анвер Конеев
Шинник
75
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
37
Дмитрий Малыхин
ОП
87
Арсений Прокуроров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
34
Павел Кузнецов
ЛВ
11
Антон Терехов
ПВ
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
9
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Волгарь
99
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
44
Андрей Анисимов
ОП
5
Эрбол Атабаев
ЦП
11
Александр Болонин
ЦП
77
Denis Pushkarev
ЦФ
19
Кирилл Косарев
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
3-1-5-1
56
Довбня
13
Семенов
53
Котин
17
Шадринцев
92
Емельянов
61
Малахов
7
Гащенков
8
Самсонов
15
Самойлов
23
Соколов
19
Рубцов
3-2-3-2
71
Одоевский
22
Хомуха
90
Шакуро
58
Зуев
14
Полубояринов
8
Кленкин
31
Ткачук
23
Ушатов
10
Мартовой
43
Гилязетдинов
9
Жамалетдинов
7
Гащенков
5
Зинков
5
Зинков
7
Гащенков
53
Котин
55
Гузь
55
Гузь
53
Котин
43
Гилязетдинов
42
Шайхтдинов
42
Шайхтдинов
43
Гилязетдинов
14
Полубояринов
5
Атабаев
5
Атабаев
14
Полубояринов
9
Жамалетдинов
19
Косарев
19
Косарев
9
Жамалетдинов
Остались в запасе
Шинник
Волгарь
75
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
37
Дмитрий Малыхин
ОП
87
Арсений Прокуроров
ОП
34
Павел Кузнецов
ЛВ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
99
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Андрей Анисимов
ОП
11
Александр Болонин
ЦП
77
Denis Pushkarev
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Главный тренер
Анвер Конеев
Остались в запасе
75
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
37
Дмитрий Малыхин
ОП
87
Арсений Прокуроров
ОП
34
Павел Кузнецов
ЛВ
11
Антон Терехов
ПВ
9
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Остались в запасе
99
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Андрей Анисимов
ОП
11
Александр Болонин
ЦП
77
Denis Pushkarev
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Главный тренер
Анвер Конеев
Статистика матча Шинник - Волгарь
1
Желтые карточки
1
0
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков (Балашиха)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Дмитрий Михалев (Москва)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Евгений Волнин (Сочи)
Стадион:
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