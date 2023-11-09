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Акрон
0 : 2
03.03.2024
Родина

Волгарь - Акрон - 23 июля 2023

Волгарь
23.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 2 тур
1 : 4
Матч завершен
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Акрон
45+3' Т. Жамалетдинов
7' А. Эльдарушев
51' А. Эльдарушев
55' А. Килин
85' Е. Песегов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Волгарь - Акрон
Матч завершен
85'
ГОЛ! 1:4
Евгений Песегов
79'
Замена
Руслан Апеков ️️️️➡️️ Антон Килин
Замена
Егор Прошкин ️️️️➡️️ Иван Хомуха
74'
70'
Замена
Андрес Понсе ️️️️➡️️ Абу-Саид Эльдарушев
Замена
Андрей Анисимов ️️️️➡️️ Данил Кленкин
68'
Замена
Дамир Шайхтдинов ️️️️➡️️ Артур Гилязетдинов
68'
Замена
Дмитрий Лесников ️️️️➡️️ Кирилл Фольмер
68'
63'
Замена
Давид Хубаев ️️️️➡️️ Владимир Азаров
63'
Замена
Кирилл Данилин ️️️️➡️️ Владислав Галкин
Замена
Даниил Мартовой ️️️️➡️️ Кирилл Ушатов
59'
Желтая карточка
Илья Зуев
56'
55'
ГОЛ! 1:3
Антон Килин
51'
ГОЛ! 1:2
Абу-Саид Эльдарушев
ГОЛ! 1:1
Тимур Жамалетдинов
45' +3
28'
Желтая карточка
Абу-Саид Эльдарушев
Желтая карточка
Денис Ткачук
17'
7'
ГОЛ! 0:1
Абу-Саид Эльдарушев
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
15
Кирилл Фольмер
ЦП
14
Данил Полубояринов
ЦП
8
Данил Кленкин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
9
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Анвер Конеев
Акрон
77
Константин Савичев
ПВ
1
Сергей Волков
ВР
20
Боян Димоски
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
8
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
22
Владислав Галкин
АП
18
Антон Килин
ПВ
70
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
19
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Волгарь
99
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
44
Андрей Анисимов
ОП
20
Данила Смирнов
ЦП
10
Даниил Мартовой
ЛВ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
77
Denis Pushkarev
ЦФ
19
Кирилл Косарев
ЦФ
Акрон
50
Дмитрий Нагаев
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
23
Кирилл Данилин
ЦП
13
Давид Хубаев
ЦП
7
Руслан Апеков
ЛВ
11
Андрес Понсе
ЦФ
3-3-2-2
71
Одоевский
90
Шакуро
58
Зуев
22
Хомуха
15
Фольмер
14
Полубояринов
8
Кленкин
31
Ткачук
23
Ушатов
9
Жамалетдинов
43
Гилязетдинов
2-1-2-3-2
1
Волков
15
Данилкин
20
Димоски
6
Макаров
8
Песегов
27
Чудин
18
Килин
22
Галкин
77
Савичев
19
Азаров
70
Эльдарушев
22
Хомуха
28
Прошкин
28
Прошкин
22
Хомуха
43
Гилязетдинов
42
Шайхтдинов
42
Шайхтдинов
43
Гилязетдинов
8
Кленкин
44
Анисимов
44
Анисимов
8
Кленкин
23
Ушатов
10
Мартовой
10
Мартовой
23
Ушатов
15
Фольмер
17
Лесников
17
Лесников
15
Фольмер
22
Галкин
23
Данилин
23
Данилин
22
Галкин
19
Азаров
13
Хубаев
13
Хубаев
19
Азаров
18
Килин
7
Апеков
7
Апеков
18
Килин
70
Эльдарушев
11
Понсе
11
Понсе
70
Эльдарушев
Остались в запасе
Волгарь
Акрон
99
Олег Смирнов
ВР
20
Данила Смирнов
ЦП
77
Denis Pushkarev
ЦФ
19
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Анвер Конеев
50
Дмитрий Нагаев
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
99
Олег Смирнов
ВР
20
Данила Смирнов
ЦП
77
Denis Pushkarev
ЦФ
19
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
50
Дмитрий Нагаев
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
Главный тренер
Анвер Конеев
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Волгарь - Акрон
2
1
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных (Пермь)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Дмитрий Прокопов (Волгоград)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Стадион:
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