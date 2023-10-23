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0 : 0
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Россия. Первая лига, 21 тур
Кубань
0 : 2
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Шинник

КАМАЗ - Кубань - 23 июля 2023

КАМАЗ
23.07.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Кубань
39' А. Гаглоев
86' Р. Мануйлов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол КАМАЗ - Кубань
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Нури Абдоков
Желтая карточка
Валерий Почивалин
90' +5
90' +2
Желтая карточка
Сослан Таказов
ГОЛ! 2:0
Роман Мануйлов
86'
72'
Замена
Константин Кертанов ️️️️➡️️ Иван Темников
71'
Желтая карточка
Валерий Чуперка
68'
Пенальти не реализован
Нури Абдоков
Замена
Григорий Борисенко ️️️️➡️️ Александр Гаглоев
63'
62'
Желтая карточка
Ислам Жилов
61'
Замена
Нури Абдоков ️️️️➡️️ Илья Мосейчук
ГОЛ! 1:0
Александр Гаглоев
39'
16'
Желтая карточка
Гаррик Левин
5'
Желтая карточка
Александр Смирнов
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
77
Валентин Пальцев
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
77
Артур Арустамян
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
22
Павел Горелов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
29
Ильнур Бадртдинов
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Кубань
3
Ислам Жилов
ПЗ
1
Юрий Нестеренко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
8
Георгий Махатадзе
ЦП
55
Максим Лаук
ЛВ
17
Илья Мосейчук
ПВ
Главный тренер
Александр Григорян
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
37
Николай Ермолаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
33
Борис Фартуна
ЦП
19
Григорий Борисенко
ПВ
78
Александр Щербатюк
ЦФ
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
37
Максим Веденеев
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
21
Константин Кертанов
АП
10
Нури Абдоков
АП
70
Аслан Муталиев
ЛВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
4-5-1
31
Анисимов
77
Пальцев
13
Почивалин
20
Полюткин
27
Мануйлов
77
Арустамян
6
Родин
22
Горелов
11
Гаглоев
42
Кириллов
29
Бадртдинов
3-2-3-2
1
Нестеренко
3
Жилов
19
Осипов
30
Таказов
11
Темников
96
Смирнов
92
Чуперка
70
Левин
8
Махатадзе
17
Мосейчук
55
Лаук
11
Гаглоев
19
Борисенко
19
Борисенко
11
Гаглоев
11
Темников
21
Кертанов
21
Кертанов
11
Темников
17
Мосейчук
10
Абдоков
10
Абдоков
17
Мосейчук
Остались в запасе
КАМАЗ
Кубань
1
Алексей Смирнов
ВР
37
Николай Ермолаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
33
Борис Фартуна
ЦП
78
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
24
Дмитрий Терновский
ВР
37
Максим Веденеев
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
70
Аслан Муталиев
ЛВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
37
Николай Ермолаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
33
Борис Фартуна
ЦП
78
Александр Щербатюк
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
37
Максим Веденеев
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
70
Аслан Муталиев
ЛВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча КАМАЗ - Кубань
1
7
Желтые карточки
1
7
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев (Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Федор Валявин (Саратов)
Резервный судья:
Артур Сагдиев (Набережные Челны)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
КАМАЗ
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