Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Шинник
«Волгарь» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
3 марта, 12:10
0
«Волгарь» – «СКА-Хабаровск»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 3 марта
3 марта, 09:03
0
«ПФК Кубань» – «Шинник»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 2 марта
2 марта, 09:01
1
Лантратов объяснил нападение на хабаровского болбоя в 2022 году
18 февраля, 08:15
1
«Класс бросается в глаза»: Черышев прокомментировал приход экс-игрока ЦСКА Гогуа в «Шинник»
17 февраля, 17:47
2
«Волгарь» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
3 марта, 12:10
0
«Волгарь» – «СКА-Хабаровск»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 3 марта
3 марта, 09:03
0
Лантратов объяснил нападение на хабаровского болбоя в 2022 году
18 февраля, 08:15
1
«СКА-Хабаровск» не готов принимать «Сочи» в Хабаровске
13 февраля, 18:51
4
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
5 февраля, 15:46
14
«ПФК Кубань» – «Шинник»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 2 марта
2 марта, 09:01
1
«Класс бросается в глаза»: Черышев прокомментировал приход экс-игрока ЦСКА Гогуа в «Шинник»
17 февраля, 17:47
2
Экс-защитник ЦСКА Гогуа нашел новый клуб в России
16 февраля, 18:41
2
Экс-игрок ЦСКА Гогуа приехал на просмотр в клуб Первой лиги
10 февраля, 13:13
0
Игрок «Зенита» ушел в аренду в «Шинник»
24 января, 09:21
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
СКА-Хабаровск
Шинник
Россия. Первая лига, 21 тур
Кубань
0 : 2
02.03.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 21 тур
Волгарь
1 : 1
03.03.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 21 тур
Волгарь
1 : 1
03.03.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 21 тур
Кубань
0 : 2
02.03.2024
Шинник

СКА-Хабаровск - Шинник - 16 июля 2023

СКА-Хабаровск
16.07.2023, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 1 тур
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Шинник
33' К. Никитин
51' К. Никитин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол СКА-Хабаровск - Шинник
Матч завершен
Желтая карточка
Дмитрий Бегун
90' +4
Замена
Яо Шарль ️️️️➡️️ Илья Петров
90' +1
90'
Замена
Роман Шишков ️️️️➡️️ Артем Самсонов
89'
Замена
Павел Кузнецов ️️️️➡️️ Игорь Соколов
79'
Замена
Дмитрий Гузь ️️️️➡️️ Артем Малахов
79'
Замена
Антон Терехов ️️️️➡️️ Дмитрий Самойлов
Замена
Дмитрий Стародуб ️️️️➡️️ Николай Покидышев
77'
Замена
Андрей Савинов ️️️️➡️️ Кирилл Никитин
76'
Замена
Никита Мирошниченко ️️️️➡️️ Артем Симонян
64'
Замена
Саид Алиев ️️️️➡️️ Альбек Гонгапшев
63'
60'
Замена
Дмитрий Малыхин ️️️️➡️️ Вячеслав Зинков
ГОЛ! 2:0
Кирилл Никитин
51'
Желтая карточка
Артем Симонян
38'
ГОЛ! 1:0
Кирилл Никитин
33'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
50
Владимир Сугробов
ВР
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
95
Илья Петров
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
7
Артем Симонян
АП
31
Андрей Никитин
ЛВ
86
Кирилл Никитин
ЛВ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
13
Андрей Семенов
ЛЗ
17
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
23
Игорь Соколов
ПП
61
Артем Малахов
ПВ
19
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
70
Андрей Савинов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
29
Яо Шарль
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Шинник
75
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
37
Дмитрий Малыхин
ОП
34
Павел Кузнецов
ЛВ
11
Антон Терехов
ПВ
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
3-2-3-2
50
Сугробов
4
Кожемякин
17
Покидышев
96
Рукас
95
Петров
14
Бавин
86
Никитин
7
Симонян
31
Никитин
11
Гонгапшев
57
Бегун
3-1-4-1-1
56
Довбня
17
Шадринцев
53
Котин
13
Семенов
92
Емельянов
23
Соколов
15
Самойлов
8
Самсонов
5
Зинков
61
Малахов
19
Рубцов
17
Покидышев
8
Стародуб
8
Стародуб
17
Покидышев
7
Симонян
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
7
Симонян
86
Никитин
70
Савинов
70
Савинов
86
Никитин
95
Петров
29
Шарль
29
Шарль
95
Петров
11
Гонгапшев
9
Алиев
9
Алиев
11
Гонгапшев
8
Самсонов
44
Шишков
44
Шишков
8
Самсонов
5
Зинков
37
Малыхин
37
Малыхин
5
Зинков
23
Соколов
34
Кузнецов
34
Кузнецов
23
Соколов
15
Самойлов
11
Терехов
11
Терехов
15
Самойлов
61
Малахов
55
Гузь
55
Гузь
61
Малахов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
78
Ислам Имамов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
13
Даниил Григорьев
ПВ
Главный тренер
Роман Шаронов
75
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
13
Даниил Григорьев
ПВ
Остались в запасе
75
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Роман Шаронов
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
2
Желтые карточки
2
0
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок (Владивосток)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Рустам Мухтаров (Петрозаводск)
Резервный судья:
Антон Анопа (Благовещенск)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Россия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Россия. Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
- : -
08.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 22 тур
Енисей
- : -
09.03.2024
Акрон
Россия. Первая лига, 22 тур
Шинник
- : -
09.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 22 тур
Волгарь
- : -
09.03.2024
Химки
Россия. Первая лига, 22 тур
Кубань
- : -
10.03.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
- : -
08.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 22 тур
Енисей
- : -
09.03.2024
Акрон
Россия. Первая лига, 22 тур
Шинник
- : -
09.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 22 тур
Волгарь
- : -
09.03.2024
Химки
Россия. Первая лига, 22 тур
Кубань
- : -
10.03.2024
Арсенал
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+