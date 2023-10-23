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КАМАЗ

Акрон - КАМАЗ - 16 июля 2023

Акрон
16.07.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 1 тур
2 : 0
Матч завершен
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КАМАЗ
36' А. Килин
45+1' А. Килин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Акрон - КАМАЗ
Матч завершен
Замена
Руслан Апеков ️️️️➡️️ Антон Килин
81'
Замена
Давид Хубаев ️️️️➡️️ Евгений Песегов
81'
Замена
Владимир Азаров ️️️️➡️️ Владислав Галкин
63'
Замена
Абу-Саид Эльдарушев ️️️️➡️️ Андрес Понсе
63'
46'
Замена
Артем Абрамов ️️️️➡️️ Роман Мануйлов
46'
Замена
Ильнур Бадртдинов ️️️️➡️️ Руслан Аюкин
ГОЛ! 2:0
Антон Килин
45' +1
44'
Желтая карточка
Роман Мануйлов
Желтая карточка
Неманья Анджелкович
42'
ГОЛ! 1:0
Антон Килин
36'
Желтая карточка
Антон Килин
27'
27'
Желтая карточка
Руслан Аюкин
Желтая карточка
Егор Данилкин
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
77
Константин Савичев
ПВ
1
Сергей Волков
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
8
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
22
Владислав Галкин
АП
18
Антон Килин
ПВ
11
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
77
Валентин Пальцев
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
77
Артур Арустамян
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Акрон
50
Дмитрий Нагаев
ВР
20
Боян Димоски
ЛЗ
13
Давид Хубаев
ЦП
10
Максим Палиенко
АП
7
Руслан Апеков
ЛВ
19
Владимир Азаров
ЦФ
70
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
4
Артем Абрамов
ПЗ
29
Ильнур Бадртдинов
АП
19
Григорий Борисенко
ПВ
78
Александр Щербатюк
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Волков
52
Конюхов
15
Данилкин
26
Анджелкович
6
Макаров
8
Песегов
27
Чудин
77
Савичев
22
Галкин
18
Килин
11
Понсе
4-5-1
31
Анисимов
27
Мануйлов
13
Почивалин
20
Полюткин
77
Пальцев
77
Арустамян
97
Таликин
7
Аюкин
11
Гаглоев
6
Родин
42
Кириллов
8
Песегов
13
Хубаев
13
Хубаев
8
Песегов
18
Килин
7
Апеков
7
Апеков
18
Килин
22
Галкин
19
Азаров
19
Азаров
22
Галкин
11
Понсе
70
Эльдарушев
70
Эльдарушев
11
Понсе
27
Мануйлов
4
Абрамов
4
Абрамов
27
Мануйлов
7
Аюкин
29
Бадртдинов
29
Бадртдинов
7
Аюкин
Остались в запасе
Акрон
КАМАЗ
50
Дмитрий Нагаев
ВР
20
Боян Димоски
ЛЗ
10
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Григорий Борисенко
ПВ
78
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
50
Дмитрий Нагаев
ВР
20
Боян Димоски
ЛЗ
10
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Григорий Борисенко
ПВ
78
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Акрон - КАМАЗ
3
2
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев (Волгоград)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Максим Ковалев (Реутов)
Резервный судья:
Егор Егоров (Нижний Новгород)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Кристалл
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Волгарь
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- : -
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