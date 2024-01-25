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Торпедо
Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
1 : 0
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Торпедо
Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
1 : 0
02.03.2024
Торпедо
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Краснодар
2 : 1
22.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 0
08.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
Спартак
3 : 2
02.02.2024
Торпедо
Товарищеские матчи,
ЦСКА
3 : 2
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Торпедо
Россия. Первая лига, 21 тур
Сокол
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02.03.2024
Динамо Мх

Торпедо - Динамо Мх - 15 июля 2023

Торпедо
15.07.2023, суббота, 19:30
Россия. Первая лига, 1 тур
2 : 0
Матч завершен
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Динамо Мх
32' Р. Юзепчук
34' И. Лебеденко
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Торпедо - Динамо Мх
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Залимхан Юсупов
Желтая карточка
Егор Бабурин
84'
Замена
Глеб Шевченко ️️️️➡️️ Артем Самсонов
82'
Замена
Игорь Горбунов ️️️️➡️️ Йорди Рейна
82'
81'
Замена
Темиркан Сундуков ️️️️➡️️ Максим Храмцов
79'
Желтая карточка
Эгаш Касинтура
74'
Замена
Александр Сандрачук ️️️️➡️️ Сослан Кагермазов
73'
Замена
Алимхан Зайнивов ️️️️➡️️ Ражаб Магомедов
Замена
Иван Енин ️️️️➡️️ Алексей Усанов
70'
Замена
Илья Стефанович ️️️️➡️️ Игорь Лебеденко
70'
Замена
Александр Орехов ️️️️➡️️ Ираклий Манелов
59'
Желтая карточка
Роман Юзепчук
43'
ГОЛ! 2:0
Игорь Лебеденко
34'
Желтая карточка
Ираклий Манелов
33'
ГОЛ! 1:0
Роман Юзепчук
32'
28'
Желтая карточка
Муталип Алибеков
Желтая карточка
Никита Калугин
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
12
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
2
Сергей Бородин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
11
Алексей Усанов
АП
69
Ираклий Манелов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
16
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Динамо Мх
27
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
55
Владимир Ковачевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
71
Руслан Лисакович
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
15
Никита Глушков
ЛВ
11
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Торпедо
9
Илья Стефанович
ЦФ
26
Александр Балахонов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
39
Максим Данилин
ЦФ
71
Андрей Бондарь
ВР
15
Александр Орехов
ЦП
11
Даниил Шамкин
АП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
65
Владимир Москвичев
ОП
99
Глеб Шевченко
ПЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
Динамо Мх
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
3
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Самину Абдуллахи
ОП
10
Рамазан Абдурагимов
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
41
Денис Осокин
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
3-3-2-2
12
Бабурин
77
Юзепчук
2
Бородин
44
Калугин
44
Самсонов
97
Чурич
55
Шляков
11
Усанов
69
Манелов
16
Рейна
10
Лебеденко
3-3-1-3
27
Волк
55
Ковачевич
99
Алибеков
4
Шумахов
13
Кагермазов
71
Лисакович
34
Храмцов
22
Юсупов
11
Касинтура
9
Магомедов
15
Глушков
10
Лебеденко
9
Стефанович
9
Стефанович
10
Лебеденко
11
Усанов
35
Енин
35
Енин
11
Усанов
69
Манелов
15
Орехов
15
Орехов
69
Манелов
16
Рейна
17
Горбунов
17
Горбунов
16
Рейна
44
Самсонов
99
Шевченко
99
Шевченко
44
Самсонов
34
Храмцов
77
Сундуков
77
Сундуков
34
Храмцов
Глушков
10
Абдуллахи
10
Абдуллахи
Глушков
9
Магомедов
20
Зайнивов
20
Зайнивов
9
Магомедов
13
Кагермазов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
13
Кагермазов
Остались в запасе
Торпедо
Динамо Мх
26
Александр Балахонов
ЦЗ
39
Максим Данилин
ЦФ
71
Андрей Бондарь
ВР
11
Даниил Шамкин
АП
65
Владимир Москвичев
ОП
3
Александр Иваньков
ЦЗ
Главный тренер
Пеп Клотет
3
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Рамазан Абдурагимов
ЦП
41
Денис Осокин
ЦЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
26
Александр Балахонов
ЦЗ
39
Максим Данилин
ЦФ
71
Андрей Бондарь
ВР
11
Даниил Шамкин
АП
65
Владимир Москвичев
ОП
3
Александр Иваньков
ЦЗ
Остались в запасе
3
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
10
Рамазан Абдурагимов
ЦП
41
Денис Осокин
ЦЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
Главный тренер
Пеп Клотет
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Торпедо - Динамо Мх
4
3
Желтые карточки
4
3
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов (Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков (Санкт-Петербург)
Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Максим Перезва (Раменское)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
Лужники
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- : -
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КАМАЗ
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Енисей
- : -
09.03.2024
Акрон
Россия. Первая лига, 22 тур
Шинник
- : -
09.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 22 тур
Волгарь
- : -
09.03.2024
Химки
Россия. Первая лига, 22 тур
Кубань
- : -
10.03.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
- : -
08.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 22 тур
Енисей
- : -
09.03.2024
Акрон
Россия. Первая лига, 22 тур
Шинник
- : -
09.03.2024
Родина
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- : -
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