Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
Чемпион мира Боатенг перешел в последнюю команду Серии А
Серия А. «Рома» после увольнения Моуринью выиграла второй матч подряд
Чемпион мира Боатенг перешел в последнюю команду Серии А
Серия А. «Рома» после увольнения Моуринью выиграла второй матч подряд
«Салернитана» договаривается с экс-защитником «Баварии» и «Манчестер Сити»
«Салернитана» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
«Салернитана» – «Рома»: прогноз на матч итальянской Серии А, 29 января
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
«Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»