Салернитана

Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)

«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля

Чемпион мира Боатенг перешел в последнюю команду Серии А