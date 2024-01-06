Серия А. «Милан» уступал «Фрозиноне», но победил (3:2)
«Фрозиноне» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Фрозиноне» – «Милан»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
«Аль-Иттихад» предложил 30 миллионов евро за 20-летнего вингера «Ювентуса»
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
Серия А. Дубли Лаутаро и Чалханоглу принесли «Интеру» крупную победу над «Монцей» (5:1)
«Монца» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
«Монца» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 13 января
«Монца» взяла в аренду Мальдини
Серия А. «Милан» уступал «Фрозиноне», но победил (3:2)
«Фрозиноне» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Фрозиноне» – «Милан»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
«Аль-Иттихад» предложил 30 миллионов евро за 20-летнего вингера «Ювентуса»
«Фрозиноне» – «Кальяри»: прогноз на матч 21 тура Серии А, 21 января