Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Лечче
Аталанта
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
9 февраля, 20:13
0
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
8 февраля, 23:10
0
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
7 февраля, 22:31
3
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе
7 февраля, 21:36
1
«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
2 февраля, 11:35
0
«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля
2 февраля, 09:27
0
«Дженоа» – «Лечче»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
27 января, 11:46
0
Аллегри стал третьим тренером, достигшим отметки в 300 победных матчей в Серии A
22 января, 11:35
0
Аллегри оценил возможность победы «Ювентуса» в Серии A
22 января, 09:35
0
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
9 февраля, 20:13
0
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
8 февраля, 23:10
0
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
7 февраля, 22:31
3
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе
7 февраля, 21:36
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Лечче
Аталанта
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
1 : 1
06.01.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
14.01.2024
Лечче
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
5 : 0
15.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 23 тур
Лечче
4 : 2
02.02.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
2 : 1
28.01.2024
Лечче
Италия. Серия А, 21 тур
Лечче
0 : 3
21.01.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
14.01.2024
Лечче
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
1 : 1
06.01.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
3 : 1
04.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
2 : 0
27.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
5 : 0
15.01.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта

Лечче - Аталанта - 19 мая 2024

Лечче
19.05.2024, воскресенье, 00:00
Италия. Серия А, 37 тур
- : -
Не начался
Аталанта
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лечче - Аталанта
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Италия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
- : -
11.02.2024
Наполи
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+