Серия А. «Милан» уступал «Фрозиноне», но победил (3:2)

«Фрозиноне» – «Милан»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля

Чемпион мира Боатенг перешел в последнюю команду Серии А