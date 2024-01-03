«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
Чемпион мира Боатенг перешел в последнюю команду Серии А
Серия А. «Рома» после увольнения Моуринью выиграла второй матч подряд
«Салернитана» договаривается с экс-защитником «Баварии» и «Манчестер Сити»
«Салернитана» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
Чемпион мира Боатенг перешел в последнюю команду Серии А
Серия А. «Рома» после увольнения Моуринью выиграла второй матч подряд
«Салернитана» договаривается с экс-защитником «Баварии» и «Манчестер Сити»
«Салернитана» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
«Салернитана» – «Рома»: прогноз на матч итальянской Серии А, 29 января
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
Серия А. «Ювентус» разгромил «Сассуоло» (3:0) и приблизился к лидирующему «Интеру»
«Ювентус» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2024
«Ювентус» – «Сассуоло»: прогноз на матч итальянской Серии А, 16 январ