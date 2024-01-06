«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января

«Кальяри» – «Торино»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 26 января

Агент Санабрии двумя словами оценил вероятность трансфера игрока в «Спартак»

«Бавария» заинтересована в футболисте сборной Италии

Серия А. Дубли Лаутаро и Чалханоглу принесли «Интеру» крупную победу над «Монцей» (5:1)