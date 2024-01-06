«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
«Кальяри» – «Торино»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 26 января
Агент Санабрии двумя словами оценил вероятность трансфера игрока в «Спартак»
«Бавария» заинтересована в футболисте сборной Италии
Серия А. Дубли Лаутаро и Чалханоглу принесли «Интеру» крупную победу над «Монцей» (5:1)
«Кальяри» – «Торино»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 26 января
Агент Санабрии двумя словами оценил вероятность трансфера игрока в «Спартак»
«Бавария» заинтересована в футболисте сборной Италии
«Дженоа» – «Торино»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 13 января
Серия А. Влашич помог «Торино» разгромить «Наполи» (3:0)
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
Серия А. Дубли Лаутаро и Чалханоглу принесли «Интеру» крупную победу над «Монцей» (5:1)
«Монца» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
«Монца» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 13 января
«Монца» взяла в аренду Мальдини