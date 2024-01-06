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Торино
Монца
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
27 января, 11:50
0
«Кальяри» – «Торино»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 26 января
25 января, 08:54
0
Агент Санабрии двумя словами оценил вероятность трансфера игрока в «Спартак»
23 января, 12:19
1
«Бавария» заинтересована в футболисте сборной Италии
18 января, 10:40
0
Серия А. Дубли Лаутаро и Чалханоглу принесли «Интеру» крупную победу над «Монцей» (5:1)
14 января, 00:49
0
«Кальяри» – «Торино»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 26 января
25 января, 08:54
0
Агент Санабрии двумя словами оценил вероятность трансфера игрока в «Спартак»
23 января, 12:19
1
«Бавария» заинтересована в футболисте сборной Италии
18 января, 10:40
0
«Дженоа» – «Торино»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 13 января
12 января, 17:20
0
Серия А. Влашич помог «Торино» разгромить «Наполи» (3:0)
7 января, 18:55
0
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
27 января, 11:50
0
Серия А. Дубли Лаутаро и Чалханоглу принесли «Интеру» крупную победу над «Монцей» (5:1)
14 января, 00:49
0
«Монца» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
13 января, 12:25
0
«Монца» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 13 января
12 января, 11:10
0
«Монца» взяла в аренду Мальдини
10 января, 18:18
0
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Последние матчи
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Торино
Монца
Италия. Серия А, 19 тур
Фрозиноне
2 : 3
06.01.2024
Монца
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
3 : 0
21.01.2024
Монца
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
0 : 0
04.02.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 2
26.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0 : 0
03.02.2024
Монца
Италия. Серия А, 22 тур
Монца
1 : 0
28.01.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
3 : 0
21.01.2024
Монца
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер
Италия. Серия А, 19 тур
Фрозиноне
2 : 3
06.01.2024
Монца

Торино - Монца - 30 марта 2024

Торино
30.03.2024, суббота, 00:00
Италия. Серия А, 30 тур
- : -
Не начался
Монца
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Торино - Монца
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
- : -
11.02.2024
Наполи
Россия
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