Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Болонья
Верона
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
4 февраля, 19:07
0
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 13:15
0
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
4 февраля, 10:00
0
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
3 февраля, 10:07
0
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
29 января, 11:50
4
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
3 февраля, 10:07
0
Серия А. «Милан» упустил победу над «Болоньей» Мотты (2:2), пропустив на 92-й минуте
28 января, 00:51
1
В «Ювентусе» определили идеального кандидата на замену Аллегри
27 января, 14:39
1
«Милан» – «Болонья»: прогноз на матч итальянской Серии А, 27 января
27 января, 10:52
0
«Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
27 января, 10:18
0
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
4 февраля, 19:07
0
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 13:15
0
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
4 февраля, 10:00
0
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
29 января, 11:50
4
«Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»
26 января, 11:23
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Болонья
Верона
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
05.01.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
06.01.2024
Верона
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0 : 0
09.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
14.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
4 : 2
03.02.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2 : 2
27.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
14.01.2024
Болонья
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0 : 0
09.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
05.01.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 1
04.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1 : 1
28.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
06.01.2024
Верона

Болонья - Верона - 23 февраля 2024

Болонья
23.02.2024, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
- : -
Не начался
Верона
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Болонья - Верона
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Италия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 1
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 1
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+