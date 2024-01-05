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«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
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«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
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«Милан» – «Болонья»: прогноз на матч итальянской Серии А, 27 января
«Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
«Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»