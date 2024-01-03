Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Сассуоло
Торино
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
3 февраля, 10:07
0
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
27 января, 11:50
0
«Кальяри» – «Торино»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 26 января
25 января, 08:54
0
Агент Санабрии двумя словами оценил вероятность трансфера игрока в «Спартак»
23 января, 12:19
1
«Бавария» заинтересована в футболисте сборной Италии
18 января, 10:40
0
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
3 февраля, 10:07
0
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
27 января, 11:50
0
Серия А. «Ювентус» разгромил «Сассуоло» (3:0) и приблизился к лидирующему «Интеру»
17 января, 00:39
0
«Ювентус» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2024
16 января, 10:46
0
«Ювентус» – «Сассуоло»: прогноз на матч итальянской Серии А, 16 январ
15 января, 10:25
0
«Кальяри» – «Торино»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 26 января
25 января, 08:54
0
Агент Санабрии двумя словами оценил вероятность трансфера игрока в «Спартак»
23 января, 12:19
1
«Бавария» заинтересована в футболисте сборной Италии
18 января, 10:40
0
«Дженоа» – «Торино»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 13 января
12 января, 17:20
0
Серия А. Влашич помог «Торино» разгромить «Наполи» (3:0)
7 января, 18:55
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Сассуоло
Торино
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
3 : 1
03.01.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
1 : 0
06.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3 : 0
16.01.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
4 : 2
03.02.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 22 тур
Монца
1 : 0
28.01.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3 : 0
16.01.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
1 : 0
06.01.2024
Фиорентина
Италия. Кубок, 1/8 финала
Аталанта
3 : 1
03.01.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
0 : 0
04.02.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 2
26.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи

Сассуоло - Торино - 10 февраля 2024

Сассуоло
10.02.2024, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
Торино
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
43
Джош Доиг
ЛЗ
5
Мартин Эрлич
ЦЗ
21
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Маркус Педерсен
ПЗ
11
Недим Байрами
ЦП
35
Лука Липани
ЦП
45
Арман Лорьенте
ЦП
23
Кристиан Вольпато
ЦП
42
Кристиан Торстведт
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Саба Сазонов
ЦЗ
13
Рикардиньо
ЦЗ
61
Адриен Тамезе
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ЛП
28
Самуэле Риччи
ЦП
77
Карол Линетти
ЦП
16
Никола Влашич
ЦП
19
Раоуль Белланова
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сассуоло
Торино
4-5-1
47
Консильи
43
Доиг
5
Эрлич
21
Вити
3
Педерсен
35
Липани
45
Лорьенте
23
Вольпато
42
Торстведт
11
Байрами
9
Пинамонти
3-5-2
32
Милинкович-Савич
15
Сазонов
13
Рикардиньо
61
Тамезе
19
Белланова
28
Риччи
77
Линетти
16
Влашич
20
Лазаро
9
Санабрия
91
Сапата
Остались в запасе
Сассуоло
Торино
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Сассуоло - Торино
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Италия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+