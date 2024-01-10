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9 февраля, 19:40
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«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
0
Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
8 февраля, 22:38
5
Моуринью не считает предателями только трех игроков «Ромы»
7 февраля, 15:15
1
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
7 февраля, 01:05
1
Саудовские инвесторы готовы потратить 900 миллионов на покупку топ-клуба Серии А
9 февраля, 19:40
1
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
0
Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
8 февраля, 22:38
5
Моуринью не считает предателями только трех игроков «Ромы»
7 февраля, 15:15
1
Моуринью оставил записку футболистам «Ромы»
7 февраля, 00:12
7
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
0
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
7 февраля, 01:05
1
Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
5 февраля, 12:41
2
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»
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Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»
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Последние матчи
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Рома
Интер
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Интер
3 : 0
19.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4 : 0
05.02.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 22 тур
Салернитана
1 : 2
29.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
04.02.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
0 : 1
28.01.2024
Интер
Суперкубок Италии, Финал
Наполи
0 : 1
22.01.2024
Интер
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Интер
3 : 0
19.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер

Рома - Интер - 10 февраля 2024

Рома
10.02.2024, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
- : -
Не начался
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Интер
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
69
Анхелиньо
ЛЗ
14
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Леандро Паредес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
90
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЛП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
36
Маттео Дармиан
ПП
9
Маркус Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Рома
Интер
4-3-3
1
Патрисиу
69
Анхелиньо
14
Льоренте
23
Манчини
2
Карсдорп
16
Паредес
7
Пеллегрини
4
Кристанте
90
Лукаку
21
Дибала
92
Эль-Шаарави
3-5-2
1
Зоммер
15
Ачерби
95
Бастони
28
Павар
36
Дармиан
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
32
Димарко
10
Мартинес
9
Тюрам
Остались в запасе
Рома
Интер
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Рома - Интер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
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