Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
Серия А. Дубли Лаутаро и Чалханоглу принесли «Интеру» крупную победу над «Монцей» (5:1)
«Монца» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
«Монца» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 13 января
«Монца» взяла в аренду Мальдини
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
«Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»