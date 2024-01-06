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Монца
Верона
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
4 февраля, 19:07
0
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 13:15
0
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
4 февраля, 10:00
0
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
29 января, 11:50
4
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
27 января, 11:50
0
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
27 января, 11:50
0
Серия А. Дубли Лаутаро и Чалханоглу принесли «Интеру» крупную победу над «Монцей» (5:1)
14 января, 00:49
0
«Монца» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024
13 января, 12:25
0
«Монца» – «Интер»: прогноз на матч итальянской Серии А, 13 января
12 января, 11:10
0
«Монца» взяла в аренду Мальдини
10 января, 18:18
0
Серия А. Гол Хвичи принес «Наполи» волевую победу над «Вероной» (2:1)
4 февраля, 19:07
0
«Наполи» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 13:15
0
«Наполи» – «Верона»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля
4 февраля, 10:00
0
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
29 января, 11:50
4
«Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»
26 января, 11:23
0
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Последние матчи
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Монца
Верона
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
06.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 19 тур
Фрозиноне
2 : 3
06.01.2024
Монца
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0 : 0
03.02.2024
Монца
Италия. Серия А, 22 тур
Монца
1 : 0
28.01.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
3 : 0
21.01.2024
Монца
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер
Италия. Серия А, 19 тур
Фрозиноне
2 : 3
06.01.2024
Монца
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 1
04.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
1 : 1
28.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
2 : 1
06.01.2024
Верона

Монца - Верона - 11 февраля 2024

Монца
11.02.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
- : -
Не начался
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Верона
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Монца
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ЦЗ
22
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ЛП
32
Маттео Пессина
ЦП
47
Даниэль Да Мота
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
84
Патрик Чиурриа
ПП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Верона
1
Лоренцо Монтипо
ВР
32
Хуан Кабаль
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ПЗ
25
Суат Сердар
ЦП
8
Дарко Лазович
ЦП
31
Сириль Нгонг
ЦП
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
33
Ондрей Дуда
ЦП
17
Тижани Нослен
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Монца
Верона
3-5-1-1
16
Ди Грегорио
33
Д'Амброзио
22
Мари
5
Калдирола
19
Биринделли
47
Да Мота
38
Бондо
28
Колпани
84
Чиурриа
32
Пессина
11
Джурич
4-5-1
1
Монтипо
38
Чачуа
42
Коппола
27
Давидович
32
Кабаль
25
Сердар
31
Нгонг
90
Фолоруншо
33
Дуда
8
Лазович
17
Нослен
Остались в запасе
Монца
Верона
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Монца - Верона
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
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