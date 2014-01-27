Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»
Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»
Серия А. «Интер» победил «Ювентус» и оторвался от него на 4 очка
Обзор матча «Интер» – «Ювентус» голы и лучшие моменты (Видео)
Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»
Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»
Серия А. «Интер» победил «Ювентус» и оторвался от него на 4 очка
Обзор матча «Интер» – «Ювентус» голы и лучшие моменты (Видео)
Леау прокомментировал инцидент с расистскими выкриками в адрес Меньяна
Серия А. Миранчук забил победный гол в матче «Аталанта» – «Удинезе» (2:0)
Обзор матча «Аталанта» – «Удинезе» голы и лучшие моменты (Видео)
«Аталанта» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024