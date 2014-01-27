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Удинезе
Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
5 февраля, 12:41
2
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»
5 февраля, 10:20
3
Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»
5 февраля, 09:54
0
Серия А. «Интер» победил «Ювентус» и оторвался от него на 4 очка
5 февраля, 00:41
0
Обзор матча «Интер» – «Ювентус» голы и лучшие моменты (Видео)
5 февраля, 00:41
0
Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»
5 февраля, 12:41
2
Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»
5 февраля, 10:20
3
Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»
5 февраля, 09:54
0
Серия А. «Интер» победил «Ювентус» и оторвался от него на 4 очка
5 февраля, 00:41
0
Обзор матча «Интер» – «Ювентус» голы и лучшие моменты (Видео)
5 февраля, 00:41
0
Леау прокомментировал инцидент с расистскими выкриками в адрес Меньяна
29 января, 12:54
1
Серия А. Миранчук забил победный гол в матче «Аталанта» – «Удинезе» (2:0)
27 января, 19:00
14
Обзор матча «Аталанта» – «Удинезе» голы и лучшие моменты (Видео)
27 января, 18:54
0
Миранчук забил «Удинезе»
27 января, 17:39
0
«Аталанта» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
27 января, 09:55
0
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Последние матчи
Все
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
07.01.2024
Лацио
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
11.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3 : 0
16.01.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 3
20.01.2024
Милан
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1 : 0
04.02.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1 : 1
27.01.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 21 тур
Лечче
0 : 3
21.01.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3 : 0
16.01.2024
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
11.01.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0 : 0
03.02.2024
Монца
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
2 : 0
27.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 3
20.01.2024
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
07.01.2024
Лацио

Ювентус - Удинезе - 12 февраля 2024

Ювентус
12.02.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
- : -
Не начался
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Удинезе
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ювентус
1
Войцех Щесны
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛП
16
Уэстон МакКенни
ЦП
5
Мануэль Локателли
ЦП
25
Адриан Рабьо
ЦП
27
Андреа Камбьясо
ПП
15
Кенан Йилдыз
ЦФ
9
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
30
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
33
Джордан Земура
ЛП
26
Флориан Товен
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
11
Уолес
ЦП
32
Мартин Пайеро
ЦП
37
Креспо
ПП
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Ювентус
Удинезе
3-5-2
1
Щесны
4
Гатти
3
Бремер
6
Ругани
11
Костич
16
МакКенни
5
Локателли
25
Рабьо
27
Камбьясо
9
Милик
15
Йилдыз
3-5-1-1
40
Окойе
31
Кристенсен
18
Перес
30
Джаннетти
37
Креспо
4
Ловрич
11
Уолес
32
Пайеро
33
Земура
26
Товен
17
Лукка
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Статистика матча Ювентус - Удинезе
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Италия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
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