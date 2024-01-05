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Болонья
Лечче
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
3 февраля, 10:07
0
«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
2 февраля, 11:35
0
«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля
2 февраля, 09:27
0
Серия А. «Милан» упустил победу над «Болоньей» Мотты (2:2), пропустив на 92-й минуте
28 января, 00:51
1
В «Ювентусе» определили идеального кандидата на замену Аллегри
27 января, 14:39
1
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
3 февраля, 10:07
0
Серия А. «Милан» упустил победу над «Болоньей» Мотты (2:2), пропустив на 92-й минуте
28 января, 00:51
1
В «Ювентусе» определили идеального кандидата на замену Аллегри
27 января, 14:39
1
«Милан» – «Болонья»: прогноз на матч итальянской Серии А, 27 января
27 января, 10:52
0
«Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
27 января, 10:18
0
«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
2 февраля, 11:35
0
«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз на матч итальянской Серии А, 2 февраля
2 февраля, 09:27
0
«Дженоа» – «Лечче»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
27 января, 11:46
0
Аллегри стал третьим тренером, достигшим отметки в 300 победных матчей в Серии A
22 января, 11:35
0
Аллегри оценил возможность победы «Ювентуса» в Серии A
22 января, 09:35
0
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Последние матчи
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Болонья
Лечче
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
05.01.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
1 : 1
06.01.2024
Кальяри
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0 : 0
09.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
14.01.2024
Лечче
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
14.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
4 : 2
03.02.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2 : 2
27.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
14.01.2024
Болонья
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
0 : 0
09.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
05.01.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 23 тур
Лечче
4 : 2
02.02.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
2 : 1
28.01.2024
Лечче
Италия. Серия А, 21 тур
Лечче
0 : 3
21.01.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
14.01.2024
Лечче
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
1 : 1
06.01.2024
Кальяри

Болонья - Лечче - 11 февраля 2024

Болонья
11.02.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
- : -
Не начался
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Лечче
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Болонья
28
Лукаш Скорупски
ВР
15
Виктор Кристиансен
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
3
Стефан Пош
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Риккардо Орсолини
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦФ
82
Каспер Урбански
ЦФ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
6
Федерико Башкиротто
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
17
Ахмед Туба
ПЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
29
Алексис Бли
ЦП
22
Ламек Банда
ЦП
7
Понтус Альмквист
ЦП
10
Реми Уден
ЦП
9
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Болонья
Лечче
4-3-3
28
Скорупски
15
Кристиансен
33
Калафьори
31
Беукема
3
Пош
19
Фергюсон
20
Орсолини
8
Фройлер
9
Зиркзее
82
Урбански
80
Фаббиан
4-5-1
30
Фальконе
17
Туба
6
Башкиротто
5
Понграчич
25
Галло
77
Каба
22
Банда
7
Альмквист
10
Уден
29
Бли
9
Крстович
Остались в запасе
Болонья
Лечче
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Болонья - Лечче
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Италия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
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