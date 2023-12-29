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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фрозиноне
Лацио - Фрозиноне: обзор матча 29 декабря 2023
Лацио
29.12.2023, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 1
Завершен
Фрозиноне
70'
В. Кастелланос
72'
Г. Исаксен
84'
Патрик
58'
М. Соуле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Фрозиноне
Желтая карточка
Д. Катальди
90'
+6
89'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
М. Брешианини
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
86'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Н. Ровелла
86'
ГОЛ! 3:1!
Патрик
84'
79'
Замена
Г. Квернадзе
️️️️
Л. Гарритано
Желтая карточка
Г. Исаксен
78'
78'
Желтая карточка
Э. Барренечеа
75'
Замена
В. Чеддира
️️️️
К. Жорже
75'
Замена
Д. Казо
️️️️
А. Харруи
74'
Желтая карточка
К. Околи
ГОЛ! 2:1!
Г. Исаксен
Пас отдал
В. Кастелланос
72'
ГОЛ! 1:1!
В. Кастелланос
Пас отдал
Г. Исаксен
70'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Камада
66'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Соуле
Желтая карточка
Патрик
56'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
Л. Пеллегрини
54'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Ф. Андерсон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
(К)
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
6
Симоне Романьоли
(К)
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
28
Марко Брешианини
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
40
Франческо Джелли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
77
Сана Фернандеш
ЦФ
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
19
Рейньер
АП
90
Марвин Чуни
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
3-1-2-3-1
49
Проведель
4
Патрик
34
Хила
77
Марушич
6
Ровелла
3
Пеллегрини
6
Гендузи
10
Дзакканьи
18
Камада
7
Андерсон
11
Кастелланос
3-1-2-3-1
80
Турати
6
Романьоли
5
Околи
30
Монтеризи
5
Барренечеа
28
Брешианини
21
Харруи
18
Соуле
40
Джелли
7
Гарритано
19
Жорже
3
Пеллегрини
4
Хюсай
4
Хюсай
3
Пеллегрини
6
Ровелла
32
Катальди
32
Катальди
6
Ровелла
18
Камада
15
Весино
15
Весино
18
Камада
7
Андерсон
11
Исаксен
11
Исаксен
7
Андерсон
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
28
Брешианини
10
Бурабиа
10
Бурабиа
28
Брешианини
7
Гарритано
17
Квернадзе
17
Квернадзе
7
Гарритано
21
Харруи
10
Казо
10
Казо
21
Харруи
19
Жорже
9
Чеддира
9
Чеддира
19
Жорже
Остались в запасе
Лацио
Фрозиноне
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
19
Рейньер
АП
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
19
Рейньер
АП
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Лацио - Фрозиноне
4
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
18
15
Офсайды
2
0
Количество передач
453
382
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.15
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Эрманно Фелисиани
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
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