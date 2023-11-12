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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 12 ноября 2023
Лацио
12.11.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Рома
90'
+1
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Л. Спинаццола
87'
Желтая карточка
С. Азмун
86'
Замена
З. Челик
️️️️
Р. Карсдорп
82'
Замена
С. Азмун
️️️️
П. Дибала
82'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Э. Бове
Замена
Д. Камада
️️️️
Ф. Андерсон
82'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
А. Марушич
82'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
М. Весино
75'
Желтая карточка
Патрик
74'
Желтая карточка
Л. Альберто
67'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Педро
65'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Катальди
65'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
39'
37'
Желтая карточка
Р. Лукаку
31'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
18'
Желтая карточка
Д. Манчини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К)
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
19
Тома Башич
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Густав Исаксен
ПП
77
Сана Фернандеш
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Риккардо Пагано
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-2-3-1
49
Проведель
29
Лаццари
4
Патрик
26
Романьоли
77
Марушич
6
Гендузи
32
Катальди
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
3-3-2-2
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Льоренте
26
Н'Дика
2
Карсдорп
5
Паредес
37
Спинаццола
4
Кристанте
8
Бове
9
Лукаку
21
Дибала
77
Марушич
4
Хюсай
4
Хюсай
77
Марушич
Весино
6
Ровелла
6
Ровелла
Весино
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
7
Андерсон
18
Камада
18
Камада
7
Андерсон
9
Педро
11
Исаксен
11
Исаксен
9
Педро
37
Спинаццола
5
Кристенсен
5
Кристенсен
37
Спинаццола
2
Карсдорп
2
Челик
2
Челик
2
Карсдорп
8
Бове
8
Саншеш
8
Саншеш
8
Бове
21
Дибала
20
Азмун
20
Азмун
21
Дибала
Остались в запасе
Лацио
Рома
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Тома Башич
ЦП
77
Сана Фернандеш
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лацио - Рома
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Олимпико
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