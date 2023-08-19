Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фиорентина
Дженоа - Фиорентина: обзор матча 19 августа 2023
Дженоа
19.08.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 4
Завершен
Фиорентина
58'
Д. Бираски
5'
К. Бираги
11'
Д. Бонавентура
40'
Н. Гонсалес
56'
Р. Мандрагора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Фиорентина
88'
Замена
Д. Инфантино
️️️️
Д. Бонавентура
87'
Желтая карточка
Н. Миленкович
82'
Замена
Л. Белтран
️️️️
М. Нзола
81'
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Мандрагора
81'
Замена
Додо
️️️️
М. Кайоде
Желтая карточка
М. Бани
80'
72'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Н. Гонсалес
Замена
Й. Васкес
️️️️
С. Хефти
59'
Замена
К. Экубан
️️️️
А. Мартин
59'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
М. Бадель
59'
ГОЛ! 1:4!
Д. Бираски
Пас отдал
М. Френдруп
58'
56'
ГОЛ! 0:4!
Р. Мандрагора
Пас отдал
Д. Бонавентура
40'
ГОЛ! 0:3!
Н. Гонсалес
Пас отдал
К. Бираги
34'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
22'
Желтая карточка
К. Бираги
Желтая карточка
М. Ретеги
21'
11'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бонавентура
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Бираги
Пас отдал
М. Нзола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
6
Артур
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
32
Джино Инфантино
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Мартинес
3
Дрэгушин
13
Бани
4
Бираски
24
Мартин
30
Хефти
25
Френдруп
47
Бадель
2
Торсбю
80
Гюдмюндссон
32
Ретеги
4-1-2-2-1
1
Террачиано
33
Кайоде
3
Бираги
31
Миленкович
20
Раньери
8
Мандрагора
6
Артур
7
Бонавентура
7
Брекало
31
Гонсалес
70
Нзола
30
Хефти
22
Васкес
22
Васкес
30
Хефти
47
Бадель
24
Ягелло
24
Ягелло
47
Бадель
24
Мартин
81
Экубан
81
Экубан
24
Мартин
33
Кайоде
17
Додо
17
Додо
33
Кайоде
7
Бонавентура
32
Инфантино
32
Инфантино
7
Бонавентура
8
Мандрагора
32
Дункан
32
Дункан
8
Мандрагора
31
Гонсалес
23
Соттиль
23
Соттиль
31
Гонсалес
70
Нзола
18
Белтран
18
Белтран
70
Нзола
Остались в запасе
Дженоа
Фиорентина
1
Никола Леали
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
70
Маттиа Араму
АП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
70
Маттиа Араму
АП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Дженоа - Фиорентина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Новости команд
Все
Дженоа
Фиорентина
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
10:07
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
10:07
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+