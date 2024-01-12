Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
Кузяева впервые удалили во Франции
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
Головин прокомментировал ничью «Монако» с «Гавром» Кузяева
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
Кузяева впервые удалили во Франции
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
Головин прокомментировал ничью «Монако» с «Гавром» Кузяева
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
Кузяева впервые удалили во Франции
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Лига 1. «ПСЖ» победил «Страсбур» (2:1) благодаря голам Мбаппе и Асенсио
«Страсбур» – ПСЖ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024