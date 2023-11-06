«Лорьян» – «Гавр»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января

«Лилль» – «Лорьян»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января

Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L'Equipe