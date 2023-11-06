«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Нант» – «Ланс»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
«Лорьян» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
«Тулуза» – «Ланс»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января
«Лорьян» – «Гавр»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января
«Нант» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Нант» – «Ланс»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
«Тулуза» – «Ланс»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января
Лига 1. «ПСЖ» победил на выезде «Ланс» (2:0) и лидирует с 8-очковым отрывом, у Мбаппе 1+1
«Ланс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024
«Лорьян» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
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Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L'Equipe
«Монако» упустил победу в Лорьяне при капитане Головине – он впервые сыграл за команду с повязкой