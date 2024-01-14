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Лилль
Лион
ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
9 февраля, 18:55
0
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
9 февраля, 15:43
0
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 09:56
0
«Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 21:27
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:22
0
ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
9 февраля, 18:55
0
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
9 февраля, 15:43
0
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 09:56
0
«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:12
0
«Монпелье» – «Лилль»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января
27 января, 11:58
0
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 09:56
0
«Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 21:27
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:22
0
Новичок «Лиона» пригласил маму на первую фотосессию в клубе
3 февраля, 18:25
0
«Зенит» – в топ-5 клубов мира по тратам на зимние трансферы
3 февраля, 15:43
38
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Лилль
Лион
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
14.01.2024
Лорьян
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
1 : 2
19.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Расинг
0 : 1
21.01.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 3
26.01.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лион
2 : 1
07.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
4 : 0
04.02.2024
Клермон
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
0 : 0
28.01.2024
Лилль
Франция. Кубок, 1/16 финала
Расинг
0 : 1
21.01.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
14.01.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лион
2 : 1
07.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
1 : 0
04.02.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 3
26.01.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
1 : 2
19.01.2024
Лион
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион

Лилль - Лион - 03 мая 2024

Лилль
03.05.2024, пятница, 00:00
Франция. Лига 1, 32 тур
- : -
Не начался
Лион
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лилль - Лион
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Лига 1
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Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
- : -
11.02.2024
Брест
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
- : -
11.02.2024
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