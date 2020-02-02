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«Марсель» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
9 февраля, 10:22
0
«Марсель» – «Метц»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Франции, 9 февраля
9 февраля, 09:35
0
«Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 21:27
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:22
0
«Ренн» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:41
0
«Ренн» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:41
0
«Ренн» – «Монпелье»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
3 февраля, 10:52
0
«Лион» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2024
26 января, 09:40
0
«Лион» – «Ренн»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 26 января
25 января, 08:57
0
«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:21
0
«Марсель» – «Метц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
9 февраля, 10:22
0
«Марсель» – «Метц»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Франции, 9 февраля
9 февраля, 09:35
0
«Лион» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 21:27
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
4 февраля, 11:22
0
15 клубов готовы участвовать в Суперлиге
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Ренн
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 0
12.01.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 3
26.01.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
2 : 2
27.01.2024
Монако
Франция. Кубок, 1/8 финала
Сошо
1 : 6
06.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
2 : 1
03.02.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 3
26.01.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
1 : 1
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
1 : 0
04.02.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
2 : 2
27.01.2024
Монако
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1 : 0
12.01.2024
Страсбур

Ренн - Марсель - 17 марта 2024

Ренн
17.03.2024, воскресенье, 00:00
Франция. Лига 1, 26 тур
- : -
Не начался
Марсель
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ренн - Марсель
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
- : -
11.02.2024
Брест
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
- : -
11.02.2024
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