«Марсель» – «Метц»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Франции, 9 февраля

«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля

Агент Николсона ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак»