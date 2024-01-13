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Гавр
Ренн
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
8 февраля, 01:10
0
Кузяева впервые удалили во Франции
8 февраля, 00:30
6
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 10:10
0
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
6 февраля, 13:13
2
Головин прокомментировал ничью «Монако» с «Гавром» Кузяева
4 февраля, 18:26
1
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
8 февраля, 01:10
0
Кузяева впервые удалили во Франции
8 февраля, 00:30
6
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 10:10
0
Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
6 февраля, 13:13
2
Головин прокомментировал ничью «Монако» с «Гавром» Кузяева
4 февраля, 18:26
1
«Ренн» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:41
0
«Ренн» – «Монпелье»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля
3 февраля, 10:52
0
«Лион» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2024
26 января, 09:40
0
«Лион» – «Ренн»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 26 января
25 января, 08:57
0
«Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января
12 января, 12:21
0
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Гавр
Ренн
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шатору
0 : 1
21.01.2024
Гавр
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 3
26.01.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/8 финала
Страсбур
3 : 1
07.02.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
1 : 1
04.02.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
2 : 3
28.01.2024
Гавр
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шатору
0 : 1
21.01.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 18 тур
Гавр
3 : 1
14.01.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/8 финала
Сошо
1 : 6
06.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
2 : 1
03.02.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 3
26.01.2024
Ренн
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ренн
2 : 1
21.01.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
2 : 0
13.01.2024
Ницца

Гавр - Ренн - 11 февраля 2024

Гавр
11.02.2024, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 21 тур
- : -
Не начался
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Ренн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Гавр
30
Артюр Десма
ВР
27
Кристофер Опери
ЛЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
93
Аруна Санганте
ПЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
19
Рассул Ндиайе
ЦП
14
Лоик Него
ЦП
23
Жосуэ Касимир
ЦФ
21
Антуан Жужу
ЦФ
11
Эммануэль Сабби
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
23
Варме Омари
ЦЗ
5
Артур Теате
ЦЗ
17
Гела Дуэ
ПЗ
33
Десир Дуэ
ЛП
28
Азор Матусива
ЦП
8
Батист Сантамария
ЦП
14
Бенжамен Бурижо
ПП
7
Мартен Терье
ЦФ
9
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Гавр
Ренн
4-3-3
30
Десма
27
Опери
4
Льорис
6
Юте-Кинкуэ
93
Санганте
8
Кехта
19
Ндиайе
14
Него
11
Сабби
21
Жужу
23
Касимир
4-4-2
30
Манданда
17
Дуэ
23
Омари
5
Теате
3
Трюффер
14
Бурижо
28
Матусива
8
Сантамария
33
Дуэ
9
Калимуэндо
7
Терье
Остались в запасе
Гавр
Ренн
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Гавр - Ренн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
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