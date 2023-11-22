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Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
8 февраля, 01:10
0
«ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
7 февраля, 10:17
0
Обзор матча «ПСЖ» – «Брест» голы и лучшие моменты (Видео)
29 января, 00:40
0
Лига 1. «ПСЖ» упустил победу над «Брестом», ведя 2:0 в счете
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Клермон
Брест
Франция. Кубок, 1/32 финала
Метц
1 : 2
05.01.2024
Клермон
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
14.01.2024
Клермон
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
14.01.2024
Монпелье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Треллисак
1 : 2
20.01.2024
Брест
Франция. Кубок, 1/16 финала
Клермон
1 : 3
21.01.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
4 : 0
04.02.2024
Клермон
Франция. Лига 1, 19 тур
Клермон
1 : 1
28.01.2024
Страсбур
Франция. Кубок, 1/16 финала
Клермон
1 : 3
21.01.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
14.01.2024
Клермон
Франция. Кубок, 1/32 финала
Метц
1 : 2
05.01.2024
Клермон
Франция. Кубок, 1/8 финала
ПСЖ
3 : 1
07.02.2024
Брест
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
0 : 0
04.02.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
2 : 2
28.01.2024
Брест
Франция. Кубок, 1/16 финала
Треллисак
1 : 2
20.01.2024
Брест
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
14.01.2024
Монпелье

Клермон - Брест - 11 февраля 2024

Клермон
11.02.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 21 тур
- : -
Не начался
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Брест
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Клермон
99
Диав Мори
ВР
17
Анди Пельмар
ЦЗ
4
Крислен Матсима
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
3
Николас Пеннето
ЛП
25
Йоан Гастьен
ЦП
7
Йоан Маньин
ЦП
8
Билал Бутобба
ЦП
11
Джим Аллевина
ЦП
2
Мехди Зеффан
ПП
23
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Брест
40
Марко Бизот
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
3
Жульен Ле Кардинал
ЦЗ
27
Кенни Лала
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
20
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Мартин Сатриано
ЦФ
10
Ромен дель Кастильо
ЦФ
26
Матиас Лаж
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Клермон
Брест
3-5-1-1
99
Мори
17
Пельмар
4
Матсима
5
Кофрие
3
Пеннето
7
Маньин
8
Бутобба
11
Аллевина
2
Зеффан
25
Гастьен
23
Николсон
4-3-3
40
Бизот
27
Лала
5
Шардонне
3
Ле Кардинал
2
Локо
45
Камара
20
Лис-Мелу
8
Маньетти
26
Лаж
10
дель Кастильо
7
Сатриано
Остались в запасе
Клермон
Брест
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Клермон - Брест
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
- : -
09.02.2024
Метц
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
- : -
10.02.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
- : -
10.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 21 тур
Гавр
- : -
11.02.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 21 тур
Тулуза
- : -
11.02.2024
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
- : -
11.02.2024
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